Об этом он написал в facebook .

"По предварительной информации, коллаборант, которого подорвало в Каховке в районе "девушки в шинели", - это Шнырь. Извините за сленг, но такие они - "ценные кадры" оккупационных властей", - говорится в сообщении.

Хлань объяснил, что "Шнырь" - это прозвище Штепы, а "девушка в шинели" - памятник в Каховке. Также он отметил, что Штепа продавал запрещенные наркотические вещества и "сдавал" украинских активистов оккупантам.

"Я думаю, по самому прозвищу "Шнырь" понятно, что этот коллаборант, который прислуживал оккупантам, - торгаш самогоном и наркотиками. Охотно сдавал украинских активистов оркам", - говорится в сообщении.

В Боровой Харьковской области задержали директора Дворца культуры, который агитировал местное население встать на сторону врага и составлял списки украинской литературы для ее уничтожения.

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