В Херсонской области подорвался гауляйтер Любимовки и Васильевки Штепа, - депутат облсовета Хлань
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что, по предварительной информации, в Каховке подорвался гауляйтер населенных пунктов Любимовка и Васильевка Андрей Штепа
Об этом он написал в facebook .
"По предварительной информации, коллаборант, которого подорвало в Каховке в районе "девушки в шинели", - это Шнырь. Извините за сленг, но такие они - "ценные кадры" оккупационных властей", - говорится в сообщении.
Хлань объяснил, что "Шнырь" - это прозвище Штепы, а "девушка в шинели" - памятник в Каховке. Также он отметил, что Штепа продавал запрещенные наркотические вещества и "сдавал" украинских активистов оккупантам.
"Я думаю, по самому прозвищу "Шнырь" понятно, что этот коллаборант, который прислуживал оккупантам, - торгаш самогоном и наркотиками. Охотно сдавал украинских активистов оркам", - говорится в сообщении.
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