В Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков
В понедельник, 13 марта, в Дарьевской громаде Херсонщины под российский обстрел попала бригада энергетиков, один человек получил ранения
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Во время обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.
"Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы. По предварительной информации, из-за подлого российского удара ранения получил один электрик. В эти минуты пострадавшего везут в ближайшее медучреждение, где врачи предоставят ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки 12 марта российские войска дважды обстреляли жилые кварталы Херсона. В общей сложности по области выпустили не менее 330 снарядов, ранен человек.
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