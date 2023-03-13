В Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Во время обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.

"Происшествие случилось в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы. По предварительной информации, из-за подлого российского удара ранения получил один электрик. В эти минуты пострадавшего везут в ближайшее медучреждение, где врачи предоставят ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.