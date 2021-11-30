В Херсонской области патрульного сбил поезд
Во вторник, 30 ноября, в Херсонской области поезд сбил 22-летнего полицейского
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Херсонщины.
Известно, что несчастный случай произошел утром около 07:00, когда лейтенант полиции по управлению патрульной полиции в Херсонской области уходил на работу. Он переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм молодой милиционер погиб на месте.
Отмечается, что Владислав вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.
По указанному факту следователями начато уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.
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