В Херсонской области патрульного сбил поезд

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Херсонщины.



Известно, что несчастный случай произошел утром около 07:00, когда лейтенант полиции по управлению патрульной полиции в Херсонской области уходил на работу. Он переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм молодой милиционер погиб на месте.



Отмечается, что Владислав вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.



По указанному факту следователями начато уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

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