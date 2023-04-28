В Херсонской области партизаны уничтожили двух оккупантов, издевавшихся над гражданскими

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани, Олешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", - пишет ЦНС.

Партизанское движение "АТЕШ" называет свою работу операцией "Украинская ночь".