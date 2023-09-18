В Херсонской области от вражеских обстрелов погибли два человека, еще трое - травмированы

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем Telegram-канале.

Александр Прокудин заявил, что в результате обстрелов в ночь с 17 на 18 сентября в Херсоне погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Под огнем была и Ольга. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована.