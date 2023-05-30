Об этом информирует Херсонская ОВА .

"На берегу реки Ингулец, вблизи поселка Большая Александровка Бериславского района Херсонской области, 27-летний мужчина пострадал от взрывчатки, оставленной российской армией", – пишет ведомство.

Сообщается, что из-за детонации взрывчатки мужчина потерял часть ноги. Рыболова доставили в больницу, где ему оказали помощь.

В администрации предполагают, что он мог наступить на противопехотную мину-лепесток, когда выбирал место для рыбалки.

"В очередной раз призываем не игнорировать предупреждения о минной опасности! Сейчас не лучшее время для посещения водоемов, полей, лесополос и других мест, где не работали саперы", - отмечают в пресс-службе и добавляют, что эти территории потенциально заминированы.