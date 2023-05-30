В Херсонской области на российской взрывчатке взорвался рыболов
На российской взрывчатке взорвался рыбак, отдыхавший на берегу реки Ингулец в Бериславском районе Херсонской области. Человек потерял часть ноги
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"На берегу реки Ингулец, вблизи поселка Большая Александровка Бериславского района Херсонской области, 27-летний мужчина пострадал от взрывчатки, оставленной российской армией", – пишет ведомство.
Сообщается, что из-за детонации взрывчатки мужчина потерял часть ноги. Рыболова доставили в больницу, где ему оказали помощь.
В администрации предполагают, что он мог наступить на противопехотную мину-лепесток, когда выбирал место для рыбалки.
"В очередной раз призываем не игнорировать предупреждения о минной опасности! Сейчас не лучшее время для посещения водоемов, полей, лесополос и других мест, где не работали саперы", - отмечают в пресс-службе и добавляют, что эти территории потенциально заминированы.
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