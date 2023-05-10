Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг 7 раз обстрелял город Херсон.

Войска РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра. В результате обстрела один человек получил ранения.

Также Прокудин сообщил, что с деоккупированных территорий было эвакуировано 49 человек.