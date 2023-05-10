В Херсонской области от российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены школа, фельдшерский пункт и ТЦ, ранен человек
Российские военные за прошедшие сутки, 9 мая, 63 раза обстреляли Херсонщину. В результате один человек ранен, повреждена школа, фельдшерский пункт и торговый центр
Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг 7 раз обстрелял город Херсон.
Войска РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра. В результате обстрела один человек получил ранения.
Также Прокудин сообщил, что с деоккупированных территорий было эвакуировано 49 человек.
- Днем 8 мая российские оккупационные войска обстреляли Станислав Херсонской области, в результате чего пострадали 10 гражданских людей, в том числе ребенок.
- Утром 9 мая в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, электропитание которых за день до этого возобновили. Также перебои с электроэнергией фиксировались еще в 5 областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.81Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное