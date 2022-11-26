В Херсонской области от российских обстрелов в сутки погибли два человека, еще десять - ранены
25 ноября за сутки в Херсонской области в результате обстрелов войсками РФ погибли двое мирных жителей, десять получили ранения
Об этом информирует глава ОВА Ярослав Янушевич .
"Рашисты 39 раз обстреляли территорию Херсона. Под вражеским огнем оказались мирные населенные пункты области", - пишет Янушевич.
Сообщается, что в Херсонском районе под обстрелы российских захватчиков попали населенные пункты – Чернобаевка, Антоновка, Приднепровское, Никольское, Зеленовка и Музыковка.
В Херсоне российские снаряды попали в частные дома, торговое заведение и училище.
Также в Бериславском районе армия РФ обстреляла Берислав, Новоалександровку, Качкаровку и Костырку.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 2 жителей Херсонщины", - добавил глава ОВА.
Известно о по меньшей мере десять человек, получивших ранения разной степени тяжести.
- 23 ноября Россия обстреляла Херсон из артиллерии . Погиб 73-летний мужчина
- 24 ноября кафиры 49 раз обстреляли Херсонщину , известно о 10 погибших и 54 раненых людях в результате ударов по гражданской инфраструктуре
- Также 24 ноября украинские защитники демилитаризовали несколько складов с боекомплектами кафиров в Херсонской области.
- По состоянию на 24 ноября на деоккупированных Николаевской и Херсонской области отработано 50 мест захоронений, было идентифицировано около 200 тел погибших.
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