В Херсонской области освободили из российского плена 5 украинцев

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

На территории временно оккупированной Херсонщины в ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины были освобождены пять украинцев. Все они находились в плену русских военных.



Отмечается, что среди освобожденных граждан Украины был военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.



Один из освобожденных имеет тяжелое боевое ранение.



Сейчас все пятеро находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.



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