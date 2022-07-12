В Херсонской области освободили из российского плена 5 украинцев
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что в ходе спецоперации из плена освобождены пять граждан Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
На территории временно оккупированной Херсонщины в ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР Министерства обороны Украины были освобождены пять украинцев. Все они находились в плену русских военных.
Отмечается, что среди освобожденных граждан Украины был военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.
Один из освобожденных имеет тяжелое боевое ранение.
Сейчас все пятеро находятся на попечении украинской власти и получают должное лечение.
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