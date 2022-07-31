В Херсонской области орки размещают "грады" между жилыми домами, - секретарь Херсонского горсовета Лугова
Секретарь Херсонского горсовета Галина Лугова рассказала, что в населенных пунктах орки прикрываются мирным населением
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Люди ищут укрытие, готовятся к боям. Орки на блокпостах замедлили пропуск машин. Перед мостом со стороны Антоновки враг разместил "гаубицы" и "грады" между домами", - отметила Лугова.
Секретарь Херсонского горсовета также добавила, что в Херсоне раздаются взрывы, но люди радуются тому, что происходит контрнаступление ВСУ.
"Ситуация в Херсоне и радостная, и печальная. Людей радует то, что Херсонщина и Херсон будут уволены. На возведенный понтон наблюдается большая очередь на выезд из Херсона, люди выезжают. Поток автомобилей не прекращается", - подчеркнула Лугова.
- 30 июля вертолеты ВСУ нанесли удары по опорным пунктам россиян в Херсонском и Николаевском районах
-
- Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что врага раздражают успехи ВСУ на Херсонском направлении
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное