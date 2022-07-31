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Главная война с Россией В Херсонской области орки размещают "грады" между жилыми домами, - секретарь Херсонского горсовета Лугова
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В Херсонской области орки размещают "грады" между жилыми домами, - секретарь Херсонского горсовета Лугова

31 июля, 2022 воскресенье
13:32
война с Россией

Секретарь Херсонского горсовета Галина Лугова рассказала, что в населенных пунктах орки прикрываются мирным населением

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Люди ищут укрытие, готовятся к боям. Орки на блокпостах замедлили пропуск машин. Перед мостом со стороны Антоновки враг разместил "гаубицы" и "грады" между домами", - отметила Лугова.

Секретарь Херсонского горсовета также добавила, что в Херсоне раздаются взрывы, но люди радуются тому, что происходит контрнаступление ВСУ.

"Ситуация в Херсоне и радостная, и печальная. Людей радует то, что Херсонщина и Херсон будут уволены. На возведенный понтон наблюдается большая очередь на выезд из Херсона, люди выезжают. Поток автомобилей не прекращается", - подчеркнула Лугова.

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