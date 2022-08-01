Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

СБУ перехватила документы, подтверждающие намерение проведения фейкового российского референдума на временно оккупированной территории Херсона.



"Псевдоголосованием рашисты надеются легитимизировать вхождение части Южной Украины в состав России. Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам", - говорится в сообщении.



Известно, что дата проведения "голосования" в настоящее время не установлена.



"Основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "Волонтеры zа Россию". Под кураторством спецслужб РФ ее участники должны рассредоточиться в регионе для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для РосТВ", - добавили в СБУ.



Псевдоактивисты планируют организовать более 140 пророссийских пикетов, из них 30 - в Херсоне. Оккупационные власти имеют задачу, создали 20 "избирательных комиссий" под руководством местных коллаборантов: "Состав "избиркомов" должны были утвердить уже к 1 августа этого года".



Чтобы усилить поддержку российских захватчиков, предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты операторов РФ.



Коллаборационисты докладывают российскому руководству, что херсонцы ждут освобождения региона и оказывают активное сопротивление псевдореферендуму.



"Сейчас СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из РФ, причастных к организации псевдореферендума. В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности", - сообщают в пресс-службе.

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей заработала кремлевская политическая партия "Единая Россия". оккупанты раздают российские паспорта и готовятся провести псевдореферендум.

По данным военных аналитиков, контрнаступление ВСУ на Херсон может помешать российской аннексии области.

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