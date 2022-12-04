Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке от 4 декабря.

"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали, что в Херсонской области, на реке Чайка, под видом проведения мероприятий борьбы с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост и запретили проход для частных лодок.

"Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских граждан на временно занятой территории Херсонской области", - отмечает Генштаб.

За сутки 3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением жилищный фонд и инфраструктура города.

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