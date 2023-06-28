Об этом она написала в Telegram.

"РФ продолжает издеваться над нашими людьми, которые вынужденно оказались на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области российские военные не оказывают медицинскую помощь жителям, не получившим российский паспорт или не подавшим заявки на их получение.

"Оккупанты строго-настрого запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь нашим людям, которые не получили паспорт РФ или не подали заявок на получение российских паспортов", - написала заместитель министра обороны.