В Херсонской области оккупанты запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь людям без российского паспорта, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонщины россияне запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям, не получившим паспорт РФ
Об этом она написала в Telegram.
"РФ продолжает издеваться над нашими людьми, которые вынужденно оказались на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Маляр отметила, что в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области российские военные не оказывают медицинскую помощь жителям, не получившим российский паспорт или не подавшим заявки на их получение.
"Оккупанты строго-настрого запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь нашим людям, которые не получили паспорт РФ или не подали заявок на получение российских паспортов", - написала заместитель министра обороны.
- Центр нацсопротивления 11 июня сообщал, что российские войска на территории временно оккупированной Херсонской области грабят затопленные в результате подрыва Каховской ГЭС населенные пункты, а жителей не пускают в их села и города.
- 28 июня в Генштабе заявили, что российские оккупанты в Горностаевке Херсонской области похищают жилье у местных жителей и объявляют его собственностью.
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