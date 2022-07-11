В Херсонской области оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова"
Российские военные во временно оккупированной Херсонской области захватили институт животноводства "Аскания-Нова". Нацполиция открыла уголовное производство
Об этом идет речь на официальном сайте Национальной полиции.
Отмечается, что факт захвата института стал известен во время мониторинга интернет-ресурсов.
В сообщении говорилось, что представители оккупационной "комендатуры" при поддержке военных РФ и представителей их силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение - биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе.
Как передает Нацполиция, на здании института оккупанты вывесили российский триколор и представили так называемого нового "директора предприятия". Сообщается, что раньше коллаборант работал на Херсонской таможне, а в свое время его отец занимал должность заместителя директора этого же института.
В настоящее время оккупационные власти склоняют работников учреждения к сотрудничеству, однако согласились только охранники и некоторые ученые. Большинство научных работников на сотрудничество с россиянами не согласились.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Институт животноводства "Аскания-Нова" - мощный научно-исследовательский центр юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных.
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