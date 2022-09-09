Об этом сообщили в отчете Генштаба.

В связи со значительными потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров. На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие", - пишет Генштаб ВСУ.

Также отмечают, что через Каланчак в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусов, в которых находятся российские солдаты без оружия.

9 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская авиация нанесла российским оккупантам значительные потери на Донетчине и Юге Украины.

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