Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 марта.

"Преподают" в этих классах пророссийские местные жители без педагогического образования, чтобы соответствовать российскому законодательству, их автоматически относят на заочную форму в педагогические вузы в России.

"Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им более 50 лет. Для легализации, согласно российскому законодательству, их автоматически засчитывают на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали, что враг усилил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов, основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

ВСУ в течение суток нанесли 13 авиаударов по местам сосредоточения россиян

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов противника.

За день враг совершил 24 авиа- и 3 ракетных удара

Генштаб сообщает, что в течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожья. В результате были повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.

Также враг совершил более 55 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций, формирование наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелка.

В других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар. В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

В ночь на 2 марта оккупанты направили ракету на Запорожье, в результате чего повреждения получил жилой дом, известно о по меньшей мере трех погибших.