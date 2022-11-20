В Херсонской области оккупанты врывались в дома семей с малолетними детьми
В Мирненской громаде Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн
Об этом информирует в телеграме глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
20 ноября стало известно, что захватчики насильственно врывались в частные дома семей Мирненской громады Херсонщины.
"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома", - пишет Янушевич.
Примечательно, что военные РФ искали семьи, где есть дети школьного возраста. Так россияне хотели выяснить, не посещают ли дети онлайн-занятия в украинских учебных заведениях через гаджеты.
"Враги в который раз цинично запугивают мирных жителей и нарушают права детей!" - подчеркивает глава Херсонской ОВА.
- Напомним, 18 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты на Херсонщине держали подростков в застенках.
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