В Херсонской области оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ, - херсонский политолог Молчанов
Политолог Владимир Молчанов считает, что оккупантам уже поздно разрабатывать ловушки на Херсонщине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Никаких признаков, что готовится ловушка в Херсоне, нет. Со вчерашнего дня началось бегство российских войск. Уже объявили об освобождении от оккупантов сел Брускинское и Борозенское. До этого были Снигиревка, Правдино, Калиновское. Рашисты точно отошли от Милового, Червоного Маяка, Змиевки, до самого Берислава. С западного направления – от Станислава и Томиной Балки", – отметил Молчанов.
По словам политолога, противник сосредотачивается ближе к переправам.
"При попытках переправиться по Днепру враг несет огромные потери. Противник уже не имеет позиций, на которых мог бы задержаться, чтобы устроить какую-то ловушку ВСУ, кроме Херсона. Но местное население яростно ненавидит оккупантов и радостно поможет разведгруппам ВСУ зайти в Херсон", - подчеркнул Молчанов. .
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