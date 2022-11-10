Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Никаких признаков, что готовится ловушка в Херсоне, нет. Со вчерашнего дня началось бегство российских войск. Уже объявили об освобождении от оккупантов сел Брускинское и Борозенское. До этого были Снигиревка, Правдино, Калиновское. Рашисты точно отошли от Милового, Червоного Маяка, Змиевки, до самого Берислава. С западного направления – от Станислава и Томиной Балки", – отметил Молчанов.

По словам политолога, противник сосредотачивается ближе к переправам.

"При попытках переправиться по Днепру враг несет огромные потери. Противник уже не имеет позиций, на которых мог бы задержаться, чтобы устроить какую-то ловушку ВСУ, кроме Херсона. Но местное население яростно ненавидит оккупантов и радостно поможет разведгруппам ВСУ зайти в Херсон", - подчеркнул Молчанов. .

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Снегиревка Николаевской области снова с украинским флагом

Только вчера Вооруженные Силы Украины уволили на Херсонском направлении 12 населенных пунктов. Всего с 1 октября деоккупировано до 1381 квадратных километров

Военный эксперт Сергей Кузан отметил , что Силы обороны Украины планомерно осуществляют продвижение вперед.

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