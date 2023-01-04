В Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев. Проверяли технику и частную переписку, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Точечные удары по базам расположения солдат врага и их командование заставляет оккупантов сходить с ума от паранойи. Враг усиливает репрессивную машину, надеясь, что если депортирует или задержит как можно больше местного населения, то удары прекратятся", - говорится в материале.

В Каховском районе, Херсонская область, оккупанты провели рейд по домам украинцев. Террористы проверяли технику и перечитывали частную переписку с родственниками в Украине, пытались найти факты передачи информации.

В Луганской области россияне заблокировали село Титаровка. Там ограничен выезд и въезд в населенный пункт. Россияне также задержали десятки местных в подозрении в работе ВСУ.

"Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает их как врага, что вместе с разведанными приобретенными другими путями и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть", - пишет ЦНС.

4 января сообщалось, что российские захватчики во временно оккупированном Крыму готовятся к новой волне мобилизации.

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