На Херсонщине оккупанты усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением местным без российского паспорта, - Генштаб
На оккупированной части Херсонской области враг продолжает насильственную паспортизацию населения и ужесточил проверки на блокпостах. В свою очередь ВСУ за прошлые сутки отбили атаки в 7 городах и селах
Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения.
Так, российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.
Украинские воины отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов
За минувшие сутки, 21 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.
ВСУ поразили районы скопления окупантов и ЗРК
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
За минувшие сутки РФ совершила 59 обстрелов из РСЗО по Украине
21 февраля противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.
Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Враг не оставляет обстрелов разных населенных пунктов и сосредоточен на наступлении по 5 направлениям
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это - Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Чаривное, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.
На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них - Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино,
Шляховое, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Велетенское.
- Ранее Генштаб сообщал, что в Скадовске и Каланчаке россияне угрожают изымать имущество и лишать пенсий за отказ от паспорта РФ.
- А депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире Еспресо рассказывала, что россияне заставляют брать все паспорта РФ и отказываться от гражданства Украины на оккупированной части Запорожской области.
- В свою очередь в рамках принудительной паспортизации на оккупированной территории Донбасса, в частности в Горловке, работникам бюджетных организаций угрожают увольнением с 1 июля, если они откажутся приобрести гражданство России.
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