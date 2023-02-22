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На Херсонщине оккупанты усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением местным без российского паспорта, - Генштаб

22 февраля, 2023 среда
06:55
война с Россией

На оккупированной части Херсонской области враг продолжает насильственную паспортизацию населения и ужесточил проверки на блокпостах. В свою очередь ВСУ за прошлые сутки отбили атаки в 7 городах и селах

Об этом в утренней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения.

Так, российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Украинские воины отразили атаки противника в районах 7 населенных пунктов

За минувшие сутки, 21 февраля, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

ВСУ поразили районы скопления окупантов и ЗРК

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

За минувшие сутки РФ совершила 59 обстрелов из РСЗО по Украине

21 февраля противник совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий российских окупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские.

Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг не оставляет обстрелов разных населенных пунктов и сосредоточен на наступлении по 5 направлениям

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бачевск, Бруски, Павловка, Ворожба и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. В частности, это - Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Берховка, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торецк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Степное, Каменское, Новоандреевка, Орехов, Чаривное, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Также под удар вражеской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Среди них - Михайловка, Дудчаны, Милово, Томарино,
Шляховое, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Велетенское.

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