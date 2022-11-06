В Херсонской области оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов
В части оккупированных населенных пунктов Херсонской области российские войска уничтожают вышки украинских мобильных операторов и дезинформируют жителей
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, среди абонентов российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылают сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и призывают как можно быстрее покинуть правобережную часть города.
"Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию Российской Федерации", – добавляют в Генштабе.
- Российские захватчики вывезли с временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 детей.
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