В Херсонской области оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, среди абонентов российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылают сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и призывают как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

"Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию Российской Федерации", – добавляют в Генштабе.

Российские захватчики вывезли с временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 детей.

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