В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 августа.

"В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по помещениям, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" врага

Систему поразили подразделения ракетных войск и артиллерии. Эти виды войск также поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

В свою очередь авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За сутки противник совершил 48 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также в течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

противник нанес авиационных ударов в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Двухречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

противник нанес авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Двухречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области. В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области. В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

противник нанес авиационных ударов в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области. В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.