Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб

В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб

29 августа, 2023 вторник
20:01
Война с Россией

В населенном пункте Михайловка Херсонской области оккупанты проводят рейды из-за отказа получить российский паспорт, а также угрожают местным тюрьмой и депортацией

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 августа.

"В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по помещениям, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" врага

Систему поразили подразделения ракетных войск и артиллерии. Эти виды войск также поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

В свою очередь авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За сутки противник совершил 48 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Также в течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Двухречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.
  • В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрк, Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.
  • В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.
  • В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • Во вторник, 29 августа, в Украину вернули 84 тела погибших военных.
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Папа Римський Франциск
28 августа, 2023 понедельник
Папа Франциск в Петербурге назвал россиян "потомками большой культуры и человечности", МИД Украины отреагировало
Каталін Новак
28 августа, 2023 понедельник
"Не вижу ни одного военного решения": президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с РФ
Сергей Згурец
28 августа, 2023 понедельник
Згурец объяснил, к какой линии обороны противника продвигаются ВСУ после освобождения Работиного
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
21:04
Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
20:19
Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram
20:10
Государственные картографы КНР обозначили спорную с РФ территорию как исключительно китайскую
20:09
Эксклюзив
"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма
20:01
OPINION
Герои наших сказок всегда выбирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не ушел из РФ: антитеррористический центр Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:26
Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:05
Обновлено
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
16:03
Смартфон
"Современные технологии приводят к трагедиям": оккупанты отказались включать мобильный интернет на Луганщине
16:03
OPINION
Пророссийские проекты в Украине – не мимикрия под избирателя, а попытка сохранить "русский мир"
16:02
В Москве Гиркина оставили под арестом до 18 сентября
15:58
Эксклюзив
Депутат Херсонского облсовета: на левом берегу Днепра возле Антоновского моста развевался украинский флаг
15:58
Зеленский: Украина готова заключить с Японией двустороннее соглашение по гарантиям безопасности
15:57
Нардеп Гунько, подозреваемый во взятке $85 тыс., был оставлен под стражей
15:49
На фото украинское поле пшеницы
Польша может продлить запрет на экспорт украинской агропродукции, - Аграрный совет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV