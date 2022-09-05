Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмме.

"Подавляющее большинство школ, оказавшихся на временно оккупированной территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам. Теперь оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям угрожают карательными мерами", - пишет Братчук.

Представители Движения Сопротивления Юг УГА напоминают учителям, которые соглашаются на сотрудничество с россиянами, об ответственности по участию в коллаборантской деятельности.

"Так, одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли... траурный венок. Учитель от сотрудничества с врагом после такого "подарка" сразу отказался", - говорится в сообщении.

В школах Мариуполя россияне обыскивают и грабят учеников, не пускают к ним родителей и прославляют русскую оккупацию.

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