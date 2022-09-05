В Херсонской области оккупанты угрожают учителям и пытаются подкупить родителей, чтобы запустить обучение по программе РФ, - ОВА
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Херсона пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям угрожают карательными мерами
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмме.
"Подавляющее большинство школ, оказавшихся на временно оккупированной территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам. Теперь оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям угрожают карательными мерами", - пишет Братчук.
Представители Движения Сопротивления Юг УГА напоминают учителям, которые соглашаются на сотрудничество с россиянами, об ответственности по участию в коллаборантской деятельности.
"Так, одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли... траурный венок. Учитель от сотрудничества с врагом после такого "подарка" сразу отказался", - говорится в сообщении.
- В школах Мариуполя россияне обыскивают и грабят учеников, не пускают к ним родителей и прославляют русскую оккупацию.
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