English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Херсонской области оккупанты угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям

В Херсонской области оккупанты угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям

13 мая, 2022 пятница
13:40

В Херсонской области росгвардия захватила помещение провайдера "Статус" и выключила оборудование, заставляя руководство подключиться к сети в Крыму

Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграмме .

В ведомстве отметили, что свободный доступ к информации – одна из главных угроз для россиян на временно оккупированных территориях, ведь если украинцы знают правду, враждебная пропаганда не работает. Именно поэтому оккупанты пытаются присоединить интернет-сети Украины к своей системе, подконтрольной спецслужбам, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия людей в интернете. Россияне шантажируют и угрожают расправой украинцам, сообщающим сотрудничать с оккупантами.

"Сегодня утром террористы так называемой росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - отметили в Госспецсвязи.

В ведомстве напомнили, что подобные действия являются грубым нарушением международного законодательства. Госспецсвязи их фиксирует и будет привлекать в качестве доказательств дел против оккупантов.

  • На временно оккупированной Херсонщине оккупанты блокируют интернет и мобильную связь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
интернет
Крым
пропаганда
россияне
Росгвардия
сотрудничество с оккупантами
Читайте также:
Українська армія ЗСУ
12 мая, 2022 четверг
Россия признает неспособность захватить ключевые города Украины, выводом войск из Харьковщины, - британская разведка
12 мая, 2022 четверг
Россия заявила о готовности открыть коридоры из оккупированных районов в третьи страны и на подконтрольную Украине территорию
путін путлер
11 мая, 2022 среда
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.62
    Продажа 33.32
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
13 мая
13:44
экономика
Около 500 предприятий переехали из зоны боевых действий в более безопасные регионы, более половины уже возобновили работу
13:41
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин создает геополитические "ловушки", чтобы после завершения своего президентства они работали, - Портников
13:41
"Дайте нам вывезти убитых и раненых": Зеленский рассказал о процессе переговоров с РФ по эвакуации военных из Азовстали
13:36
окупанта судитимуть за вбивство мирного мешканця
В Киеве начался суд над первым российским военным за убийство гражданского украинца
13:25
Владимир Вятрович
"Заметки из кухни "переписка истории" Владимира Вятровича победили в исторической номинации Книги года 2021
13:20
Эксклюзив
"Больше всего людей к нам прибывает из Мариуполя, Токмака и Пологив": Илья Бовсуновский о работе Запорожского волонтерского гуманитарного штаба
13:20
Война РФ против Украины - результат безответственного самодовольства международного сообщества за последние 30 лет, - Кислица
13:15
Разница между статусом беженца и временной защитой
13:14
"Не видим большой угрозы": Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войск
13:04
Очередной гуманитарный груз поехал на Харьковщину, – Марина Порошенко
13:03
СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу России, и разоблачила более десятка ботоферм
12:54
В течение ночи на 13 мая россияне обстреливали Азовсталь, продолжается штурм, - Паламарь
12:43
В Луганской области украинские десантники сбили российский вертолет Ми-28
12:42
Из-за ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды
12:35
"На условиях диалога, а не ультиматумов": Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным без посредников
12:33
Вода
Во всех населенных пунктах Киевщины возобновили водоснабжение
12:25
Эксклюзив
Стальные люди из "Азовстали". Почему защитники Мариуполя герои навсегда
12:23
"Страна варваров и мародеров": ОПУ о похищении украинского зерна Россией
12:16
США передадут Украине нелетальное оборудование по базе в Японии, - Генштаб ВСУ
11:58
Оккупанты готовятся к "референдуму" по "присоединению" Мариуполя к РФ, - Денисова
11:52
Жозеп Боррель
ЕС предоставит Украине новую военную помощь на сумму €500 млн, - Боррель
11:46
Необходимо продолжать оказывать давление на Россию санкциями и новыми поставками оружия в Украину, - глава МИД Британии
11:32
Финал Евровидения-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra
11:31
Оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине в Харьковской области
11:23
Эксклюзив
ВСУ дали хорошую взбучку оккупанту на линии фронта Херсонщины, - депутат облсовета Хлань
11:19
Почти 27 тыс. военных, 200 самолетов, 1205 танков и 162 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны в Украине
11:03
В Вильнюсе стартует фестиваль "Украинские дни"
10:57
Остров Змеиный важен для РФ, ведь он может высадить из него десант на непризнанное Приднестровье. Украина будет бороться за него, сколько нужно, - Буданов
10:54
Россия массово использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты по объектам гражданской инфраструктуры, - Залужный
10:39
Украинских беженцев, въезжающих в Великобританию через Ирландию, могут отправить в Руанду
10:36
Россияне толкают Мариуполь к новой волне гуманитарной катастрофы под видом "жизнь возвращается", - советник мэра Андрющенко
10:34
Оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине: уничтожен дом культуры и гумштаб
10:23
Эксклюзив
Враг не имеет успеха в штурмовке городов Луганщины, но много разрушений, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
10:09
В СИЗО Херсона оккупанты убили заключенного и похитили начальника учреждения, - Денисова
10:00
Интервью
Каждый россиянин должен отвечать за агрессию против Украины, – Юрий Журавель
09:59
В Литве вырос уровень преступности, среди жертв – украинские беженцы
09:57
В Киевской области сократили время комендантского часа, работу общественного транспорта столицы продолжат
09:56
Эксклюзив
ЗСУ
После зачистки северо-восточного направления от оккупантов ВСУ приступят к освобождению на юго-восточном пути, — военно-политический обозреватель Коваленко
09:49
В Энергодаре 13 мая будет работать гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского
09:41
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине в ночь на 13 мая
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV