В Херсонской области оккупанты угрозами заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям
В Херсонской области росгвардия захватила помещение провайдера "Статус" и выключила оборудование, заставляя руководство подключиться к сети в Крыму
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграмме .
В ведомстве отметили, что свободный доступ к информации – одна из главных угроз для россиян на временно оккупированных территориях, ведь если украинцы знают правду, враждебная пропаганда не работает. Именно поэтому оккупанты пытаются присоединить интернет-сети Украины к своей системе, подконтрольной спецслужбам, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия людей в интернете. Россияне шантажируют и угрожают расправой украинцам, сообщающим сотрудничать с оккупантами.
"Сегодня утром террористы так называемой росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если те откажутся подключаться к крымской сети", - отметили в Госспецсвязи.
В ведомстве напомнили, что подобные действия являются грубым нарушением международного законодательства. Госспецсвязи их фиксирует и будет привлекать в качестве доказательств дел против оккупантов.
- На временно оккупированной Херсонщине оккупанты блокируют интернет и мобильную связь.
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