В Херсонской области оккупанты создали гражданскую администрацию, но не могут найти работников, - ЦНС
На временно оккупированной территории Херсонской области российские террористы создали гражданскую администрацию
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты создали администрацию Херсонской области вместо военно-гражданской на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. Создание гражданской администрации нужны Кремлю, чтобы создать иллюзию возвращения к мирной жизни, которое несет РФ во время украинской агрессии. При этом в регионе до сих пор действует "военное положение", которое ввел лидер оккупантов Владимир Путин для усиления репрессий в регионе", - пишут в Центре.
Россияне не могут найти персонал для работы в своей оккупационной администрации. Фактически администрация продолжает работать в предыдущем режиме.
- 29 января в Генштабе рассказали, что из больниц Каховки и Новой Каховки оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкую Херсонскую область, а сами заведения враг закрывает.
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