Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 3 апреля.

Отмечается, что пока эвакуация будет добровольной.

"В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная так называемая власть начала составление списков лиц из местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ. Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", – говорится в сообщении.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 5 ударов по скоплению врага и сбила вражеский дрон

Авиация ВСУ за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы противника.

Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.

За день россияне нанесли 3 ракетных и 17 авиаударов по территории Украины

Враг также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, силами обороны в течение суток было отражено более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений ВС РФ.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.

В других направлениях ситуация такова:

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области.

вражеских обстрелов подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Веселому, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Веселому, Спорному и Раздоловке Донецкой области. На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время врага обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время врага обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон.

3 апреля в Украину вернулись 12 человек, среди них двое гражданских, которых российские оккупанты схватили в плен на Харьковщине и в Мариуполе.