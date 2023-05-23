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В Херсонской области оккупанты репетируют псевдовыборы, - депутат облсовета Хлань

23 мая, 2023 вторник
16:14
Война с Россией

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что на территории временно оккупированного региона россияне и коллаборанты репетируют проведение "выборов"

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты объявили о том, что в сентябре они будут проводить общероссийские выборы госдумы, также и на временно оккупированной Херсонской области. На этой неделе уже идет репетиция этих "выборов". В каждом населенном пункте есть гауляйтеры, которые являются представителями политических партий РФ, в основном єто Коммунистическая партия", "Единая Россия" – пропутинская партия", - рассказал Сергей Хлань.

Местные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины сообщают о коллаборантах, которые вступили в ряды российских партий.

"Начинают свою работу в этих политических партиях и в репетициях "голосования". Гауляйтеры в каждом населенном пункте временно оккупированной территории уже начинают говорить, что все люди должны прийти на так называемый избирательный участок со своими документами. Сначала пугают, что только российский паспорт должен быть Однако, если есть только украинский, то будут все забирать, иногда запугивают арестами, но говорят, если не успеют получить российский паспорт, главное, чтобы "проголосовали", - что имеют регистрацию в Херсонской области. Оккупанты говорят, что для них главное - так называемое голосование", - добавил Хлань.

Депутат областного совета подчеркнул, что "голосование" не состоится: "Во-первых, до сентября мы надеемся, что их уже не будет на территории Херсонской области. Во-вторых, мы понимаем, что оккупанты создают картинку, свои пропагандистские видео, а цифры они всегда рисуют и берут их с потолка.

  • Оккупанты надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023-го, но не могут набрать коллаборантов.
  • Россияне на оккупированном Запорожье понимают, что осенью ВСУ придут освободить территорию и помешают провести псевдовыборы, однако продолжают имитировать стабильность руководства. Такое мнение высказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире "Еспресо".
Россия
Херсонщина
оккупированные территории
коллаборанти
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