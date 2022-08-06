В Херсонской области оккупанты раздают пенсионерам деньги и рекламируют поступление в захваченные вузы
Во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодым обещают бесплатное обучение
Об этом сообщает мэрия Херсона с ссылкой на Херсонскую ОВА.
"По рассказам местных жителей, оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей. За это требуют персональные данные. В Херсонской области оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы. Обещают бесплатное обучение", - говорится в сообщении.
Для проведения референдума россияне ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды.
Также оккупанты привлекают на работу специалистов из России, в частности анонсируют переезд на Херсонщину 100 медицинских работников. По данным ОВА, россиянам так приходится делать из-за кадровых проблем во всех сферах и отказа жителей области сотрудничать.
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