В Херсонской области оккупанты раздают пенсионерам деньги и рекламируют поступление в захваченные вузы

Об этом сообщает мэрия Херсона с ссылкой на Херсонскую ОВА.

"По рассказам местных жителей, оккупационные власти начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей. За это требуют персональные данные. В Херсонской области оккупанты рекламируют поступление в захваченные вузы. Обещают бесплатное обучение", - говорится в сообщении.

Для проведения референдума россияне ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды.

Также оккупанты привлекают на работу специалистов из России, в частности анонсируют переезд на Херсонщину 100 медицинских работников. По данным ОВА, россиянам так приходится делать из-за кадровых проблем во всех сферах и отказа жителей области сотрудничать.

В субботу, 6 августа 2022 года, в захваченном Россией городе Новая Каховка Херсонской области стреляли из пистолета в местного коллаборанта Виталия Гуру.

Коллаборанта Владимира Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

Британская разведка назвала направление , на котором развернется новая фаза войны РФ против Украины. Самые тяжелые бои во время новой фазы войны России против Украины ожидаются на участке в 350 км, который тянется юго-западнее Запорожья до Херсона.

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