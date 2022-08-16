В Херсонской области оккупанты разбирают вагоны и отправляют в Крым, - Подоляк
Россияне на оккупированных территориях направляют железнодорожные вагоны в Херсонскую область, где их разбирают и переправляют в Крым
Об этом сообщил в Telegram советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"По информации из местных источников, оккупанты дали ультимативное указание железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые (!) полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Подчеркиваю: все вагоны, включая едва живые. Там происходит разборка поступивших вагонов: колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузова отправляют на разрезку на лом - также в направлении Крыма", - написал Подоляк.
По данным советника главы ОПУ, оккупанты приказывают железнодорожникам оставлять только платформы для транспортировки техники и незначительный парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.
По мнению Подоляка, это свидетельствует о подготовке оккупантов к бегству из Херсона на фоне уничтосжения их складов с боеприпасами.
"Что это значит, спросите вы? Еще раз по складам: русские военные (боевики) отлично понимают свои временные перспективы пребывания в Херсоне. Никто не планирует заниматься временно оккупированной областью или интегрировать ее экономику в российское пространство. Надо успеть украсть как можно больше. Поэтому следующий шаг нам уже хорошо известен - массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", - подытожил Подоляк.
- Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что 15 августа ВСУ уничтожили на Херсонщине и Донетчине 3 российских склада боеприпасов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 39.91
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное