Об этом на телеграмм-канале сообщил глава херсонского ОВА Геннадий Лагута.

"В настоящее время на территории города Херсон интернет работает через провайдеров России. Доступ к части украинских интернет-источников возможен только через сервисы VPN. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории области, которая находится под временной оккупацией. На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах мобильная связь частично. Связь с большинством общин установить не удается", - рассказал Лагута.

Кроме того, глава Херсонской ОВА добавил, что на территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация не изменилась. У большинства общин кризис с медикаментами, топливными материалами и продуктами.

Напомним, бои на границе Херсонщины и Николаевщины стали намного жестче

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