В Херсонской области оккупанты пытаются подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов
Оккупанты принимают все меры, чтобы лишить граждан Украины доступа к правдивой информации. Они пытаются подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава херсонского ОВА Геннадий Лагута.
"В настоящее время на территории города Херсон интернет работает через провайдеров России. Доступ к части украинских интернет-источников возможен только через сервисы VPN. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории области, которая находится под временной оккупацией. На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах мобильная связь частично. Связь с большинством общин установить не удается", - рассказал Лагута.
Кроме того, глава Херсонской ОВА добавил, что на территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация не изменилась. У большинства общин кризис с медикаментами, топливными материалами и продуктами.
- Напомним, бои на границе Херсонщины и Николаевщины стали намного жестче
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное