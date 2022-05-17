Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Фильтрационные меры не прекращаются, террор не прекращается. Людей продолжают похищать и пытать. Нет информации, в каком состоянии эти люди", – подчеркнул Соболевский.



Он добавил, что причиной задержания может быть что угодно: будь то фото в телефоне или даже частная переписка.



"Оккупанты могут задержать за фото в телефоне с митинга или за фотографию любого патриотического содержания. Даже использование слова "орки" в частной переписке может стать причиной, что человека заберут на несколько дней и будут пытать и проверять на принадлежность к ДРГ, подполья - или что там есть у больных головах оккупантов", - сказал Соболевский.



Также первый заместитель председателя облсовета отметил, что в Херсонской области уже идет гуманитарная катастрофа. Заканчиваются лекарства в медучреждениях, также люди не могут уехать за пределы области, однако желающих множество.



"Сейчас нет возможности завезти лекарства в наши больницы даже маленькими партиями. Это сегодня самая главная проблема", - подчеркнул он.

В Херсоне через 2 недели закончатся медикаменты, в городе нарастает гуманитарный кризис

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