В Херсонской области оккупанты продолжают готовиться к экстренной эвакуации в случае контрнаступления ВСУ
На временно захваченных территориях Херсонской области рашисты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
В частности, в Запорожской области российские оккупанты уже разработали план эвакуации работников псевдоадминистрации и членов их семей в полуостров Крым.
Аналогичная ситуация во временно оккупированной Херсонской области. Там большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.
В Крыму же российские власти начали процесс создания запасов воды и продуктов из-за вероятности блокирования полуострова и южной части Херсонской области.
В то же время оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
- Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
- А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше, чем Донбасс, то война будет продолжаться.
- Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде с временно оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
- Всего на полуострове захватчики незаконно держат 168 крымских политзаключенных и около 20 жителей юга Украины.
- Во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по обнаружению украинского подполья, в частности, провели рейды в поисках партизан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное