Об этом информирует Центр нацсопротивления .

В частности, в Запорожской области российские оккупанты уже разработали план эвакуации работников псевдоадминистрации и членов их семей в полуостров Крым.

Аналогичная ситуация во временно оккупированной Херсонской области. Там большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

В Крыму же российские власти начали процесс создания запасов воды и продуктов из-за вероятности блокирования полуострова и южной части Херсонской области.

В то же время оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.