В Херсонской области оккупанты предлагают "оздоровить" детей в Крыму, чтобы взять в заложники, - депутат облсовета
В связи с контрнаступлением ВСУ оккупанты в Херсонской области предлагают "оздоровить" детей в аннексированном Крыму, чтобы взять в заложники
Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в своем facebook .
Он рассказывает, что оккупационная "администрация" Херсонщины объявила в школах каникулы с 6 по 21 октября, якобы по просьбе родителей. На время каникул детям предлагают поехать в аннексированный Крым на оздоровление.
Сергей Хлань сообщает, что все это делается с целью взять детей в заложники, поскольку подобные "инициативы" уже проводились на Харьковщине перед контрнаступлением ВСУ, Оккупанты уговорили 13 украинских семей отправить детей в летние детские лагеря, чтобы "защитить от пуль". После бегства захватчиков из Харьковщины детей никто так и не вернул.
"Родители, рашисты не хотят оздоравливать украинских детей, это – провокации. Детей хотят взять в заложники, похитить, переселить", - пишет он.
Он также отмечает, что за подобные действия Россия понесет ответственность, однако родители должны делать все возможное для защиты своих детей.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 418 детей и ранили еще более 787 детей.
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