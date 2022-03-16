В Херсонской области оккупанты похитили мэра Скадовска и его заместителя, горожане вышли на протест, - активист
16 марта военные РФ похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха
Об этом заявил активист Артем Костюченко .
"Только из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха", - сообщил он.
Артем Костюченко призвал людей выходить на центральные площади в 12.00 16 марта.
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