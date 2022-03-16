В Херсонской области оккупанты похитили мэра Скадовска и его заместителя, горожане вышли на протест, - активист

Об этом заявил активист Артем Костюченко .



"Только из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха", - сообщил он.



Артем Костюченко призвал людей выходить на центральные площади в 12.00 16 марта.

10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейла Ибрагимова.

13 марта в оккупированном Мелитополе россияне похитили председателя районного совета Сергея Прима.

13 марта россияне похитили мэра Днепрорудного.

15 марта в Буче кафиры взяли в плен шестерых человек - сотрудников горсовета и волонтеров.

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