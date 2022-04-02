В Херсонской области оккупанты похитили городского голову Таврическая
В субботу, 2 апреля, стало известно, что на Херсонщине российские военные похитили городского голову Таврического Николая Ризака
Об этом сообщает Таврическая городская территориальная община.
Известно, что мужчину похитили вечером 1 апреля.
"С вечера первого апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврического Николая Ризака. Он был задержан российскими военными", – говорится в сообщении.
В обществе отмечают, что цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не известны.
"Резак персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", – подчеркивается в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное