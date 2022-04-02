В Херсонской области оккупанты похитили городского голову Таврическая

Об этом сообщает Таврическая городская территориальная община.



Известно, что мужчину похитили вечером 1 апреля.

"С вечера первого апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврического Николая Ризака. Он был задержан российскими военными", – говорится в сообщении.

В обществе отмечают, что цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не известны.

"Резак персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", – подчеркивается в сообщении.