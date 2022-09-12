Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В пгт Горностаевка российские военные похитили двух местных жителей в возрасте 54 и 71 года за их проукраинскую позицию и волонтерскую деятельность. Сейчас местонахождение мужчин неизвестно. Также гражданских похитили в городе Новая Каховка и с. Виноградово", - написал Янушевич.

Кроме того, по данным Янушевича, в Херсоне оккупанты захватили две гостиницы в центре города. По предварительной информации, новой "владелицей" помещений является жительница Чернобаевки.

Также в Херсоне россияне обокрали частные дома в переулке 1-й Парковой и квартиры по проспекту Строителей. Забрали бытовую и компьютерную технику, одежду и даже ковры. Вещи вывозили на БТРах и КамАЗах.

Янушевич добавил, что за прошедшие двое суток полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.

По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.

Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.