В Херсонской области оккупанты похищают людей и грабят дома: вещи вывозят на БТРах и КамАЗах
Украинцев похитили в городе Новая Каховка и поселках Виноградово и Горностаевка
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
"В пгт Горностаевка российские военные похитили двух местных жителей в возрасте 54 и 71 года за их проукраинскую позицию и волонтерскую деятельность. Сейчас местонахождение мужчин неизвестно. Также гражданских похитили в городе Новая Каховка и с. Виноградово", - написал Янушевич.
Кроме того, по данным Янушевича, в Херсоне оккупанты захватили две гостиницы в центре города. По предварительной информации, новой "владелицей" помещений является жительница Чернобаевки.
Также в Херсоне россияне обокрали частные дома в переулке 1-й Парковой и квартиры по проспекту Строителей. Забрали бытовую и компьютерную технику, одежду и даже ковры. Вещи вывозили на БТРах и КамАЗах.
Янушевич добавил, что за прошедшие двое суток полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области.
- По сообщению ОК Юг 12 сентября, ВСУ через две недели отбили у оккупантов 500 кв. км территории Херсона.
- Военный эксперт Рыженко в эфире Еспресо сообщил, что раненые россияне на правом берегу Днепра в Херсонской области умирают из-за проблем с логистикой.
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