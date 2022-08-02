Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

31 июля на ж/д станцию Каланчак Херсонской области прибыл эшелон с российской военной техникой и боеприпасами. Утром 1 августа, в 8 ч, рашисты начали выгрузку.

"С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотной дымовой завесы, - сообщают в ГУР.

Известно, что сразу после взрыва поезд без предупреждения уехал в направлении Крыма. Российские захватчики разбежались в панике.

"Возможно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", - предполагают разведчики.

Ранее, в ночь с 29 на 30 июля, наши защитники попали по российскому эшелону, прибывшему на станцию Бриловка Херсонской области. Поезд имел более 40 вагонов с оккупантами, техникой и боеприпасами.

На Юге Украины оперативная группировка войск "Каховка" уничтожила российские БМП-2 и БМД-3, а также склад с боеприпасами.

В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.

Российские оккупанты 1 августа расстреляли автобус с жителями Херсонской области. Тогда двое гражданских погибли, пятеро удалось эвакуировать в Кривой Рог.

1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

В прошедшие сутки воины Военно-морских сил ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов.

Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска из Донецкой области, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

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