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В Херсонской области оккупанты под искусственной дымовой завесой взорвали собственный поезд

2 августа, 2022 вторник
14:22
война с Россией

На железнодорожной станции Каланчак в Скадовском районе рашисты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд

Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

31 июля на ж/д станцию Каланчак Херсонской области прибыл эшелон с российской военной техникой и боеприпасами. Утром 1 августа, в 8 ч, рашисты начали выгрузку.

"С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотной дымовой завесы, - сообщают в ГУР.

Известно, что сразу после взрыва поезд без предупреждения уехал в направлении Крыма. Российские захватчики разбежались в панике.

"Возможно, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы", - предполагают разведчики.

Ранее, в ночь с 29 на 30 июля, наши защитники попали по российскому эшелону, прибывшему на станцию Бриловка Херсонской области. Поезд имел более 40 вагонов с оккупантами, техникой и боеприпасами.

  • На Юге Украины оперативная группировка войск "Каховка" уничтожила российские БМП-2 и БМД-3, а также склад с боеприпасами.
  • В Херсонской области украинские защитники деоккупировали 46 населенных пунктов, однако жителей все равно призывают эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области.
  • Российские оккупанты 1 августа расстреляли автобус с жителями Херсонской области. Тогда двое гражданских погибли, пятеро удалось эвакуировать в Кривой Рог.
  • 1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
  • В прошедшие сутки воины Военно-морских сил ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов.
  • Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.
  • Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска из Донецкой области, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

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Крым
Херсонщина
оккупированные территории
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