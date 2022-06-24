В Херсонской области оккупанты планируют 11 сентября провести псевдореферендум, - ОК "Юг"
Российские оккупанты запланировали на 11 сентября провести в Херсонской области псевдореферендум
Об этом сообщает ОК "Юг".
Референдум в Херсонской области
Намерения оккупационных властей провести 11 сентября псевдореферендум, чтобы приобщиться к так называемому "единому дню голосования", когда в России будут проходить выборы, снова не имеют успеха и поддержки местного населения.
Оккупанты не могут даже сформировать администрации на местах из-за тотального сопротивления херсонцев сотрудничанию с ними.
Ситуация в Херсонской области
Вражеские войска используют все имеющееся оружие, в результате чего в захваченных населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры. В некоторых оккупированных селах произошла ротация воинов, поэтому новые "асвабадители" дерзко вторгаются и поселяются в домах эвакуированных людей.
Во многих оккупированных громадах ситуация критическая. Из-за боевых действий села полупустые, все школы, садики, больницы, уничтожены или заминированы рашистами. Большинство предприятий и учреждений области захвачены, многие повреждены и уничтожены.
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