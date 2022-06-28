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Главная война с Россией В Херсонской области оккупанты переоборудовают украинский банк под свой и ищут людей для выдачи "помощи" в 10 тыс. рублей, - заместитель председателя райсовета
Эксклюзив

В Херсонской области оккупанты переоборудовают украинский банк под свой и ищут людей для выдачи "помощи" в 10 тыс. рублей, - заместитель председателя райсовета

28 июня, 2022 вторник
12:08
война с Россией

Заместитель председателя райсовета Станислав Трошин убежден, что в некоторых районных центрах Херсонской области начали собирать информацию о базах данных тех людей, которые готовы брать эти средства

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В Херсоне в одном из украинских банков враг пытается открыть отделение своего "Промсвязи банка", сейчас там ведутся фасадные работы, кафиры также пытаются там подключить интернет, поскольку по состоянию на данный момент никакого банковского учреждения в Херсонской области нет. Также оккупанты усиливают работу" по выдаче 10 тыс. рублей. В некоторых районных центрах Херсонской области начали собирать информацию о базах данных тех людей, которые готовы брать эти средства", – рассказал Трошин.

Он также добавил, что Херсонщине реальный гуманитарный кризис.

"4 месяца в Херсон не завозят медикаменты, аптеки пусты и закрыты. Магазины не работают. есть небольшое количество российских товаров из Крыма, но на самом деле ничего нет из того, что действительно нужно. Улицы города превратились в стихийные базары, где с машин торгуют абсолютно всем ", – сказал он.

  • Оккупационные власти планируют открыть в Херсоне отделение "Промсвязьбанка" - системного банка России, занимающего одну из ключевых ролей в обслуживании государственного оборонного заказа

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