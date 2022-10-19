Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты окапываются в населенных пунктах Крынки и Казачьи Лагеря, то есть на левом берегу вдоль Днепра. Там леса, там неплохо можно прятаться и оттуда бить артиллерией. Россияне наиболее опасным для себя считают направление на село Львово, расположенное западнее Берислава. Там они считают вероятным выход ВСУ и удар с севера. Поэтому размещают артиллерию, чтобы нейтрализовать возможный прорыв Днепра. На Бериславском направлении у них надежная оборона. Чего не скажешь об обороне центрального участка их фронта", - отметил Молчанов.

По его словам, центральный фланг вызывает у оккупантов самые большие сомнения.

"Восточный фланг - это линия обороны, которая подготовлена россиянами между Милово и Борозенским. Центральный фланг - это от Борозенского до Ингульца. От Снигиревки до Станислава - это их левый фланг. Оборона оккупантов раньше базировалась на реке Ингулец, сейчас с половины этого участка россияне вынуждены отступить и строить тыловой рубеж. Поэтому я не впадаю в эйфорию от того, что противник отступает", - подчеркнул Молчанов.

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