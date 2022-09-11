В Херсонской области оккупанты объявили о мобилизации местного населения, - журналист Молчанов
Журналист Владимир Молчанов сообщил, что на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты объявили о мобилизации местного населения
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне на временно оккупированных территориях Херсонской области объявили о мобилизации среди местного населения. Хотя на практике это касается тех, кто получил российский паспорт или стоит в очереди на получение. Таких людей на временно оккупированных территориях более 20 тыс. То есть все то же, что они практиковали на территории Запорожской области", - рассказал Молчанов.
Журналист подчеркнул, что оккупанты могут привлекать украинцев к выполнению работ для фронта.
"Нашим же гражданам ничего не угрожает. Разве что Россия пойдет на нарушение Женевской конвенции и начнет мобилизовывать людей, которые будут рыть окопы и строить фортификационные сооружения", - добавил он.
- 11 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на их участке фронта продолжаются позиционные бои , а россияне отступают.
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