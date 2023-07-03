В Херсонской области оккупанты обустроили в детском интернате госпиталь
Российские оккупанты сделали военную больницу на территории детского интерната в селе Новокиевка Херсонской области. Рашисты нарушают права местных жителей и работников
Об этом информирует движение "Желтая лента" .
Активисты на временно оккупированной территории Херсонщины рассказали, что в интернат в Новокиевке, где раньше отдыхали дети, привозят много раненых и убитых военных.
"Кроме преступного факта размещения военных в гражданских учреждениях они еще издеваются над местными жителями", - подчеркивают в ведомстве.
Стало известно, что оккупанты не разрешают работницам интерната возвращаться домой, чтобы увидеть родных и отдохнуть, а заставляя их оставаться. Были зафиксированы случаи изнасилования сотрудниц.
Жителей временно оккупированных территорий Украины просят сообщать о случаях нарушения прав человека в чат-боте "Очи" .
- 30 июня Генштаб ВСУ отчитывался, что в Луганской области российские захватчики вывезли мебель из роддома, а саму территорию обустроили под полевой госпиталь.
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