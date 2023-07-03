Об этом информирует движение "Желтая лента" .

Активисты на временно оккупированной территории Херсонщины рассказали, что в интернат в Новокиевке, где раньше отдыхали дети, привозят много раненых и убитых военных.

"Кроме преступного факта размещения военных в гражданских учреждениях они еще издеваются над местными жителями", - подчеркивают в ведомстве.

Стало известно, что оккупанты не разрешают работницам интерната возвращаться домой, чтобы увидеть родных и отдохнуть, а заставляя их оставаться. Были зафиксированы случаи изнасилования сотрудниц.

Жителей временно оккупированных территорий Украины просят сообщать о случаях нарушения прав человека в чат-боте "Очи" .