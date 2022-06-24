В Херсонской области оккупанты обстреляли авто волонтеров
Российские военные накрыли огнем автомобиль волонтеров, которые доставляют гумпомощь жителям Нововоронцовской ТГ
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на депутата поселкового совета Дмитрия Бурлая.
"Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов", - написал Бурлай в фейсбуке.
По словам Бурлая, никто из волонтеров не пострадал.
Как отмечает "Суспільне", Нововоронцовская громада постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствие.
- Напомним, в апреле в Херсонской области оккупанты сорвали эвакуацию и похитили во время переговоров главу Нововоронцовской громады.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное