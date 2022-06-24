Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на депутата поселкового совета Дмитрия Бурлая.

"Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов", - написал Бурлай в фейсбуке.

По словам Бурлая, никто из волонтеров не пострадал.

Как отмечает "Суспільне", Нововоронцовская громада постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствие.

Напомним, в апреле в Херсонской области оккупанты сорвали эвакуацию и похитили во время переговоров главу Нововоронцовской громады.