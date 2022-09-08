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Главная война с Россией В Херсонской области оккупанты обстреливают гражданские авто вблизи понтонных переправ и ограничивают передвижение мирных жителей

В Херсонской области оккупанты обстреливают гражданские авто вблизи понтонных переправ и ограничивают передвижение мирных жителей

8 сентября, 2022 четверг
17:01
война с Россией

Во временно оккупированной Херсонской области рашисты ограничивают передвижение местных между населенными пунктами, а приближающиеся к понтонным переправам гражданские авто обстреливают

Об этом информирует на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России. В то же время на оккупированной Россией украинской территории ситуация все ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения", - говорит Маляр.

На этой неделе в Херсонской области рашисты ввели ограничения по передвижению местных жителей между населенными пунктами: "Что существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи".

Нарушение этих требований – наказывается.

Также российские захватчики обстреливают без предупреждения гражданские авто, приближающиеся к приведенным понтонным переправам.

Ворвались оккупанты и в образовательный процесс на Херсонщине.

"При этом, российские захватчики, декларируя высокие гуманитарные цели, жестко требуют доведения до школьников всех возрастных категорий пропагандистских материалов, которые содержат искаженное понимание исторических событий и распространяют нарративы о якобы только общем будущем Украины и РФ", - информирует заместитель министра.

Кроме того, рашисты используют учебные заведения для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ: "Не исключено, что они могут использовать детей с теми же целями в качестве живого щита".

  • Россияне продолжают террор в оккупированной Новой Каховке и похищение людей. 5 сентября в Новой Каховке россияне похитили двух хирургов.
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военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Анна Маляр
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