Об этом информирует на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России. В то же время на оккупированной Россией украинской территории ситуация все ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения", - говорит Маляр.

На этой неделе в Херсонской области рашисты ввели ограничения по передвижению местных жителей между населенными пунктами: "Что существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи".

Нарушение этих требований – наказывается.

Также российские захватчики обстреливают без предупреждения гражданские авто, приближающиеся к приведенным понтонным переправам.

Ворвались оккупанты и в образовательный процесс на Херсонщине.

"При этом, российские захватчики, декларируя высокие гуманитарные цели, жестко требуют доведения до школьников всех возрастных категорий пропагандистских материалов, которые содержат искаженное понимание исторических событий и распространяют нарративы о якобы только общем будущем Украины и РФ", - информирует заместитель министра.

Кроме того, рашисты используют учебные заведения для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ: "Не исключено, что они могут использовать детей с теми же целями в качестве живого щита".