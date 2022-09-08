В Херсонской области оккупанты обстреливают гражданские авто вблизи понтонных переправ и ограничивают передвижение мирных жителей
Во временно оккупированной Херсонской области рашисты ограничивают передвижение местных между населенными пунктами, а приближающиеся к понтонным переправам гражданские авто обстреливают
Об этом информирует на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Российская Федерация боится украинцев. Боится их протестной активности внутри самой России. В то же время на оккупированной Россией украинской территории ситуация все ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения", - говорит Маляр.
На этой неделе в Херсонской области рашисты ввели ограничения по передвижению местных жителей между населенными пунктами: "Что существенно усложнило для значительного количества людей получение продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи".
Нарушение этих требований – наказывается.
Также российские захватчики обстреливают без предупреждения гражданские авто, приближающиеся к приведенным понтонным переправам.
Ворвались оккупанты и в образовательный процесс на Херсонщине.
"При этом, российские захватчики, декларируя высокие гуманитарные цели, жестко требуют доведения до школьников всех возрастных категорий пропагандистских материалов, которые содержат искаженное понимание исторических событий и распространяют нарративы о якобы только общем будущем Украины и РФ", - информирует заместитель министра.
Кроме того, рашисты используют учебные заведения для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ: "Не исключено, что они могут использовать детей с теми же целями в качестве живого щита".
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