В Херсонской области оккупанты оборудуют себе бомбоубежища и запасаются надувными лодками и матрацами
В Херсонской области российские военные оборудуют бомбоубежище на хлопковом комбинате, захватывают базы отдыха и запасаются резиновыми лодками и матрацами
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Как говорится в сообщении ГУР, российские оккупанты ищут в Херсоне помещения, в которых можно сделать бомбоубежища, а в поселке Антоновка изымают у местных надувные лодки.
"При осмотре подземных коммуникаций Херсонского хлопкового комбината рашисты пытались выяснить, возможно ли разместить в них 40 единиц военной техники. Также проводили фотосъемку помещений и искали карту тоннелей. При осмотре выяснилось, что в туннелях оборудовано укрытие для сотрудников предприятия, был создан запас продуктов и воды. В ту же ночь оккупанты сорвали замки с помещений и похитили все запасы... Одновременно в поселке Антоновка оккупанты массово скупают и изымают все имеющиеся плавательные средства. В том числе надувные лодки и матрасы", - пишет ГУР.
Также оккупанты захватывают детские лагеря, пансионаты и базы отдыха, чтобы обустроить там себе базы расположения.
"В селе Геническая Горка на Арабатской стрелке представители оккупационной администрации предупредили владельцев детского лагеря "Сокол", базы отдыха "Белый Лебедь", пансионатов "Прибой" и "Arabatca club" относительно "национализации" (захвата) объектов. Эти комплексы планируется использовать в качестве базы расположения и отдыха оккупационных войск", - говорится в сообщении ГУР.Разведка также сообщила, что оккупанты запретили осуществление платежных операций украинской валютой на местных рынках, а все терминалы и банкоматы, поддерживавшие гривневые операции, демонтируют.
- ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.
- Во временно оккупированном Херсоне рашисты захватили предприятие крупного производителя строительных материалов на Юге Украины и сельскохозяйственную базу.
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