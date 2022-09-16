В Херсонской области оккупанты не могут обеспечить себя водой, часть из них убегает похищенными моторными лодками через Днепр, - разведка
На временно оккупированной территории Херсонской области рашисты не могут обеспечить себя питьевой водой и боеприпасами. Часть подразделений переправляется через Днепр на украденных моторках
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Подразделения ВС РФ, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженного снабжения пищей и питьевой водой. В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенное неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами", – пишут в разведке.
Сообщается, что местные в Херсонской области отказывают рашистам в продовольствии даже по принуждению. Сейчас оккупантам приходится пополнять запасы воды и боекомплекта ночью угнанным гражданским автотранспортом.
Кроме того, несколько подразделений армии РФ в Херсонской области получили приказ о выводе на левый берег Днепра, используя угнанные моторные лодки.
"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба". Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - говорится в сообщении.
- 15 сентября ВСУ уничтожили 5 складов с боекомплектами, 2 базы оккупантов и 1 штаб россиян на оккупированных территориях.
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