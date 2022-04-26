В Херсонской области оккупанты накапливают военную технику для наступления и планируют выйти на административные границы Херсонской области, - депутат облсовета

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Ситуация в Херсоне и на границах Херсонской и Николаевской областей остается напряженной. Российские оккупанты стягивают из Крыма военную технику, что подтверждают местные жители. Много военной техники передвигается через Каховскую ГЭС и Антоновский мост. То есть, я так понимаю, что российские оккупанты хотят к 9 мая поднести своему боссу какие-то победы в Украине. Думаю, что они спешат и планируют до 9 мая выйти на административные границы Херсонской области", - пояснил Хлань.



Хлань рассказал, что российские войска не оставляют попыток произвести наступательные действия на Юге Украины.



"Российские войска продолжают попытки наступательных действий, но наши ВСУ дают очень мощный ответ. ВСУ не только разрушают все планы врага по наступательным действиям, они заставляют отступать врага. Вчера происходили бои в Киселевке. Там наши ВСУ дали достойный ответ оккупантам и отбросили их аж до Чернобаевки. Также россияне предпринимают попытки атаковать в направлении Кривого Рога, но наши военные очень мощно удерживают позиции и отбивают все атаки захватчиков", - добавил Хлань.



Хлань добавил, что херсонцы верят, что ВСУ после того, как отразят атаки россиян, пойдут в контрнаступление и освободят временно оккупированные территории.



"Мы верим, что после того, как ВСУ отразят все атаки россиян, пойдут в контрнаступление и освободят все временно оккупированные территории. Надеемся, что ВСУ после майских праздников выбьют оккупантов с нашей земли", - добавил Хлань.

По данным украинской разведки, в Херсонской области российские оккупанты назначили "референдум" на 27 апреля .

На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Великая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.

25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета.