English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Херсонской области оккупанты начали подготовку к празднованию дня России, - отчет ОК "Юг"

В Херсонской области оккупанты начали подготовку к празднованию дня России, - отчет ОК "Юг"

8 июня, 2022 среда
01:51
война с Россией

Российские оккупанты собираются отмечать день России на временно оккупированной территории Херсона

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток. Взбешенный от несокрушимости нашего народа враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня николаевское направление", - говорится в отчете

Ситуация в Николаевской области

Обстрелян пригород Николаева. Россияне, которые делают вид, что занимаются мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают пожары, приобретающие поразительные масштабы. При попытке врага провести воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный разведчик "Орлан-10" был точно уничтожен огнем зенитно-ракетного подразделения.

Ситуация в Херсонской области

В Бериславском районе тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы. Оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области. В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет. Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Потери России на Юге Украины

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли 4 огневых удара по скоплению сил противника. Предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и составе боеприпасов. Окончательные утраты уточняются.

Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам. Время выполнения боевых заданий могут сопровождать соответствующие звуковые эффекты. Это знак, что вы под защитой ВСУ и других сил обороны, а не повод для паники или распространения информации.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка врага в Черном море не имеет изменений ни в количестве, ни в задачах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Юг
война
новости Николаева
новости Херсона
новости Николаещины
Военные новости
новости Херсонщины
Читайте также:
7 июня, 2022 вторник
Турецкий министр: договорились с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%, но есть дилемма безопасности экспорта
5 июня, 2022 воскресенье
"Горели сроки". Мирослав Гай привел подробности ликвидации российского генерал-майора Кутузова
6 июня, 2022 понедельник
Глава оборонного комитета российской Думы заговорил о вводе войск ОДКБ в Украину
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.86
    Покупка 33.86
    Продажа 34.88
  • EUR
    Покупка 35.78
    Продажа 37.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
8 июня
01:38
В Одесской области поймали диверсанта, которого завербовало ФСБ: собирал координаты блокпостов, количество военных и оружия
01:22
Украина вышла в 1/8 финала Евро-2022 по мини-футболу
01:04
Олаф Шольц
Чтобы рассказать: у него не получится! Шольц объяснил свои телефонные звонки Путину
01:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июня
00:52
Инфографика
РФ перебрасывает в Украину новые подразделения. Настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого, - Зеленский
00:44
США Китай
Альтернатива Китаю. США вольют в экономики центральноамериканских стран миллиарды долларов
00:36
На фото Владимир Зеленский
Зеленский: что бы ни планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – самой сложной за все годы независимости
00:21
Стрельба в немецком супермаркете, есть погибшие
00:16
Италия победила Венгрию в Лиге наций
00:07
Три Д. В Украине появится Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации
2022, вторник
7 июня
23:54
зерно порты
Псевдоглава Запорожской области признал, что Россия ворует украинское зерно
23:37
МИД
МИД обратился в ЕС за разъяснениями по послаблению шестого пакета санкций против РФ
23:35
Посол США побывала в Буче и Ирпене
23:30
США вдвое увеличили поставку сжиженного газа в Европу, экспортировав туда 3/4 своего запаса, - Bloomberg
23:19
Ангела Меркель
Меркель не обвиняет себя в полномасштабном нападении РФ на Украину
23:07
"Это четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины". Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
23:02
Алексей Данилов
Союз Британии, Польши и Украины не ограничится тремя участниками, - Данилов
22:58
Колаборантка из Мелитополя объявила о том, что Запорожье начинает готовиться к псевдореферендуму
22:55
Аналитика
Сергей Згурец
Россия достала из закрома родины танки, которые помнили Сталина и Хрущева. Колонка Сергея Згурца
22:50
Россия на фоне эмбарго ЕС увеличила продажу нефти азиатским клиентам на 20%, - Reuters
22:46
"У россиян есть иллюзия, что они на пике своей военной готовности", – в Офисе президента объяснили, почему Москва заговорила о переговорах
22:33
ГУР
Украина вернула 210 тел погибших военных, большинство - защитники Мариуполя, - разведка
22:29
Чтобы помочь ВСУ, Пинчук продаст скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey
22:25
Литва передала Украине 20 военных авто, еще 20 БТР вскоре поступят, - посол
22:17
Волонтеры сообщили об эвакуации 1400 человек из оккупированной Харьковщины
22:14
13 европейских компаний согласились платить за российский газ рублями, - KSE
21:59
В Донецкой области ранили 5 мирных жителей
21:56
В течение 7 июня украинские воины уничтожили на востоке 56 оккупантов, наблюдательный пункт и два склада с оружием
21:54
От взрыва в ресторане оккупированного Херсона пострадал персонал, депутат облсовета
21:36
Россияне планируют провести псевдореферендум по включению в состав РФ Херсонщины осенью, - глава ОВА
21:33
Пока нас убивают, вы остаетесь в своей зоне комфорта, - посол Украины раскритиковал позицию Израиля
21:20
Доступ медиа в Раду будет открыт, как только разрешат спецслужбы, - вице-спикер Кондратюк
21:09
Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. В Афинах возмущены неповоротливостью Германии по делу военной помощи Украине
20:56
В ЕС договорились с 2024 года ввести единый для всех мобильных устройств порт зарядки
20:48
Евросоюз исподтишка ослабил санкции против России, - Подоляк
20:48
Европарламент
Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС
20:42
Николай Чаус
150 тысяч долларов наличных и две стеклянные банки. Суд изучил вещественные доказательства по делу Чауса
20:32
Эксклюзив
Оккупанты в Мариуполе создали наиболее благоприятные условия для распространения инфекционных болезней, - глава райсовета Могильный
20:29
Трое убитых и шесть раненых. Подробности российских обстрелов Харькова
20:26
В Черниговской области сократили продолжительность комендантского часа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV