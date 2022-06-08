Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток. Взбешенный от несокрушимости нашего народа враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня николаевское направление", - говорится в отчете

Ситуация в Николаевской области

Обстрелян пригород Николаева. Россияне, которые делают вид, что занимаются мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают пожары, приобретающие поразительные масштабы. При попытке врага провести воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный разведчик "Орлан-10" был точно уничтожен огнем зенитно-ракетного подразделения.

Ситуация в Херсонской области

В Бериславском районе тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы. Оккупанты начали подготовку к празднованию дня России в области. В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет. Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Потери России на Юге Украины

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли 4 огневых удара по скоплению сил противника. Предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и составе боеприпасов. Окончательные утраты уточняются.

Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам. Время выполнения боевых заданий могут сопровождать соответствующие звуковые эффекты. Это знак, что вы под защитой ВСУ и других сил обороны, а не повод для паники или распространения информации.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка врага в Черном море не имеет изменений ни в количестве, ни в задачах.

7 июня в Одесской области украинские защитники поймали диверсанта, который был завербован ФСБ, теперь его ждет тюрьма.

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