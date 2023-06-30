В Херсонской области оккупанты на блокпостах осматривают местных жителей, ищут украинские патриотические татуировки, - представитель Генштаба
Российские войска вводят обыски на вновь созданных блокпостах во временно оккупированной Херсонской области, ищут патриотические татуировки
Об этом информирует представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
"Настроения панические, оккупанты запуганы. Российские захватчики усиливают так называемые контрразведывательные меры", - подчеркнул спикер.
Военный сообщил, что в селе Каиры временно оккупированной Херсонской области российская армия обустроила дополнительные блокпосты.
Рашисты проверяют не только документы, телефоны и автомобили, но и осуществляют телесный осмотр украинцев: "Не зависимо от возраста и пола.Так, оккупанты ищут украинские патриотические татуировки".
- Утром ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.
- Детальнее о ситуации на Запорожской АЭС.
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