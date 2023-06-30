Об этом информирует представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

"Настроения панические, оккупанты запуганы. Российские захватчики усиливают так называемые контрразведывательные меры", - подчеркнул спикер.

Военный сообщил, что в селе Каиры временно оккупированной Херсонской области российская армия обустроила дополнительные блокпосты.

Рашисты проверяют не только документы, телефоны и автомобили, но и осуществляют телесный осмотр украинцев: "Не зависимо от возраста и пола.Так, оккупанты ищут украинские патриотические татуировки".