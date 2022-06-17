В Херсонской области оккупанты могут устроить атаки под чужим флагом, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Российские оккупанты способны воевать под чужим флагом, чтобы помешать населению поддерживать украинские контрнаступательные операции.

В отчете также отмечается, что россияне укрепляют резервные позиции на Юге Украины. Оккупанты улучшили оборонные позиции в районе Безводного и Ищенко.

15 июня сообщалось, что украинцы начинают наступление, чтобы вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.

16 июня оккупационная "власть" Херсонщины сообщила , что рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ.

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