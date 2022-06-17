В Херсонской области оккупанты могут устроить атаки под чужим флагом, - ISW
Российские оккупанты могут устраивать атаки под чужим флагом возле Херсона
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Российские оккупанты способны воевать под чужим флагом, чтобы помешать населению поддерживать украинские контрнаступательные операции.
В отчете также отмечается, что россияне укрепляют резервные позиции на Юге Украины. Оккупанты улучшили оборонные позиции в районе Безводного и Ищенко.
- 15 июня сообщалось, что украинцы начинают наступление, чтобы вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.
- 16 июня оккупационная "власть" Херсонщины сообщила , что рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ.
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